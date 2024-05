– Regjeringen følger opp Fosen-avtalene. Tanken bak kulturfondet er at midlene skal kunne brukes over flere år for å støtte opp under den sørsamiske kulturen, sier energiminister Terje Aasland (Ap) i en pressemelding.

Etter mye bråk og lange forhandlinger fikk regjeringen i stand en avtale mellom samene på Nord-Fosen og vindkraftverket Roan Vind i begynnelsen av mars.

I 2021 slo Høyesterett fast at konsesjonene som var gitt til to vindkraftverk, strider mot minoritetsvernet til reindriftssamene i området.