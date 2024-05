− Folk er selve bærebjelken i Forsvaret. For regjeringen er det viktig å sørge for at alle veteranene som gjør en uvurderlig innsats for Noreg, får den anerkjennelsen de fortjener, og at de blir ivaretatt, seier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en pressemelding på regjeringens nettsider.

Tildelingen tilsvarer en fullfinansiering av regjeringens tiltaksplan for veteraner, som ble lagt fram i mars.

Tre millioner kroner går til å øke kapasiteten ved Forsvarets veteransenter ved Bæreia, 1,5 millioner går til etableringen av en kompetanseportal for veteranfeltet og Forsvarets helseregister får tildelt 1,5 millioner til forskning. Resten går til Forsvarets arbeid med digitalisering av kurs og kompetansehevende tiltak i helsesektoren.