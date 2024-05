De tre er fra samme familienettverk som har bygget opp formue og eiendomsmasse gjennom grov økonomisk kriminalitet, ifølge TV 2.

Kanalen melder at de to mennene på 38 og 28 år dømmes til henholdsvis fire og et halvt år og tre år og åtte måneder i fengsel. Den 37 år gamle kvinnen dømmes til samfunnsstraff på 418 timer.

Hordaland tingrett har også bestemt at de tre må tåle inndragning av utbytte på totalt 6,8 millioner kroner.

Politiet etterforsket dem i over tre år og gjorde beslag i «skolekladdebøker», der det er ført sirlig oversikt over både «svart» og «hvit» omsetning.

Ifølge påtalemakten skal de svarte inntektene på flere millioner kroner stamme fra bilverkstedsdrift og restaurantvirksomhet, som deretter har blitt investert i eiendom.

Kunder har betalt for varer og tjenester, uten å vite at pengene har gått direkte til private kontorer – blant annet barna til de tiltaltes bankkontoer.