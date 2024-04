De ble enige etter å ha forhandlet 14 timer på overtid.

– NJ i NRK gikk inn i oppgjøret med høye forventninger. Med dette resultatet er NJs medlemmer sikret kjøpekraften og vel så det, hvis de offisielle prognosene for pris- og renteutvikling slår til, sier Rolf Johansen, som er forhandlingsleder for NJ i NRK.

Han trekker fram et nytt fredagstillegg som ett av de viktige resultatene i oppgjøret.

– En viktig seier er å få inn et nytt fredagstillegg, som kompenserer for ulempene ved å være på jobb utover fredagskvelden, mens resten av Norge tar helg. Mange medlemmer opplever stor belastning med hyppig helg- og kveldsjobbing, sier han.

Ved siden at et generelt tillegg på 36.000 kroner til alle medlemmer, ble de enige om at ulempesatser i helgen justeres med 7,5 prosent.