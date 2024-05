– Det har vært svært viktig for norske myndigheter å få Arfan Bhatti utlevert fra Pakistan, sa justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) på en pressekonferanse om utleveringen.

– Uansett hvor i verden noen befinner seg, må de vite at hvis de medvirker til alvorlige terrorhandlinger i Norge, så vil norske myndigheter gjøre alt vi kan for å rettsforfølge dem og stille de skyldige til ansvar, sa justisministeren.

– Når vi nå har lyktes, kan det gi flere svar på hva som skjedde den forferdelige natten 25. juni 2022. Om han er skyldig, er opp til rettssystemet å avgjøre, fortsatte hun.

Godt samarbeid

Utleveringen er et resultat av svært godt samarbeid med pakistanske myndigheter, sa Mehl.

Hun takket alle som har bidratt til at Bhatti (46) kunne utleveres, deriblant den norske ambassaden i Islamabad.

– Ettersom han er siktet, er det viktig at han kommer til Norge. Utlevering er et viktig redskap blant annet for å hindre at noen kan unndra straff for lidelser som er påført andre, sa Mehl.

Hun forteller at den pakistanske regjeringen besluttet å utlevere Bhatti 15. februar.

– Nylig forkastet Islamabad High Court en anke, som gjorde at vi kunne effektuere utlevering i dag.

Fengsles

Bhatti er siktet for medvirkning til terrorskytingen i Oslo 25. juni 2022. To personer ble skutt og drept da Zaniar Matapour åpnet ild mot utestedene Per på Hjørnet og London Pub.

Politiet opplyser at Bhatti vil bli overført til fengsel når han kommer til Norge, og han vil bli begjært varetektsfengslet i løpet av helgen.

– Det er foreløpig ukjent hvorvidt han samtykker til varetektsfengsling. Bhatti har tidligere uttalt at han ikke erkjenner straffskyld, sier politiadvokat Ingvild Myrold.

Det er foreløpig planlagt at Bhatti vil bli innkalt som vitne i rettssaken som pågår mot Zaniar Matapour. Om Bhatti vil avgi forklaring i retten, er ikke avklart.

– Utlevert før rettskraftig avgjørelse

Ifølge Bhattis advokater, John Christian Elden, Farid Bouras og Inger Zadig i Elden Advokatfirma, har pakistanske myndigheter valgt å utlevere Bhatti før en rettskraftig avgjørelse foreligger.

– Vi er ikke overraskelse over uforutsigbarheten til det pakistanske rettssystemet, men vi hadde forventet at norske myndigheter ville avvente en rettskraftig avgjørelse før de foretok seg noe. Denne handlingen stiller spørsmål ved respekten for rettsprosessen og internasjonale juridiske prinsipper, sier Elden.

Han forteller at de «for kort tid siden» ble informert om at deres klient er i ferd med å bli utlevert fra Pakistan til Norge.

Så snart Bhatti er på plass i Norge vil advokatene møte ham for å avklare hvordan han har det og diskutere planene for de kommende dagene og ukene.

– Bra at han er utlevert

Støttegruppa 25. juni sier det er bra at Bhatti er på vei til Norge:

– Det er bra at Bhatti nå blir utlevert. Aktoratet har ønsket ham hit for å opplyse saken best mulig, og det har vi som er ofre i saken også interesse av, sier Espen Evjenth, leder i Støttegruppa 25. juni.

– Vi håper at han blir satt i vitneboksen i rettssaken mot gjerningsmannen, og at han senere vil bli stilt til ansvar for sin rolle i saken, sier Evjenth.

Evjenth var på London pub under terrorangrepet og ble truffet av skudd.