– Det fins mange grunner til at man i dag venter lenger med å inngå ekteskap. Vi tar lengre utdannelse og konsentrerer oss om andre ting, som jobb og karriere. For de fleste er det heller ikke like viktig å gifte seg før man får barn, sier demograf Anders Sønstebø i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tallene for inngåtte ekteskap var i fjor knapt 20.000. Det er tilbake på samme nivå som før pandemien – i 2019.

Generelt var kvinner som giftet seg i fjor 37 år, mens menn i snitt var 40 år. Snittalderen for de som gifter seg første gang, var 35 år for kvinner og 37 år for menn. Dette er høyeste noen gang, og en trend som har gått jevnt og trutt i flere ti år. I 1974 var kvinner under 23 år i snitt og menn drøyt 25 år da de ble smidd i hymens lenker.

Både antall separasjoner og skilsmisser økte for øvrig noe i fjor, og var på 9200 og 8500.

Det er vanligst å ta ut separasjon i ung alder. Henholdsvis 46 og 42 prosent av nyseparerte menn og kvinner er i 20-årene. Desto eldre folk blir, desto mer øker sjansen for at man ikke skilles.

– Mange av de som tar ut separasjon i 20-åra, giftet seg nok ganske tidlig. Det er vanlig at en forandrer seg mer i løpet av 20-åra, enn når en er over 50, sier Sønstebø.