– Foruten det store beløpet og tillitsbruddene, er det klart skjerpende at det er tale om et systematisk bedrageri som har funnet sted tilnærmet daglig, står det i dommen fra Søndre Østfold tingrett, ifølge NRK.

I løpet av to og et halvt år skal fastlegen, som nå er dømt til åtte måneders fengsel, ha sendt inn falske refusjonskrav til Helfo på minst 800.000 kroner. I løpet av 2019 skal han ha mottatt 2,2 millioner kroner gjennom Helfos tillitsbaserte refusjonsordning, over en million kroner mer enn gjennomsnittet for fastleger.

Legen nektet straffskyld da han møtte i retten i april, og hans forsvarer ba om at saken skulle droppes.

– Det er vist til manglende individualisering av de enkelte bedrageriene som inngår i gjerningsbeskrivelsen, samt at beregningen av bedrageriets størrelse i all hovedsak er basert på en estimert beregning og ikke faktiske tall, sa forsvarer Vegard Lien i retten, ifølge NRK.

Det er foreløpig ikke kjent om fastlegen vil anke dommen.