152.598 personer mottok AAP i første kvartal, opplyser Nav i en pressemelding. Det er 4,2 prosent av befolkningen i aldersgruppa 18-66 år.

Det er en økning på nær 9000 flere enn på samme tid i fjor.

– Det er fortsatt mange som starter på ytelsen, samtidig som antall som slutter, holdt seg lavt gjennom hele fjoråret. Utviklingen må ses i sammenheng med fjerningen av karensbestemmelsen. I tillegg har vi et høyt sykefravær, og det bidrar også til at flere går over fra sykepenger til arbeidsavklaringspenger, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Han sikter til den såkalte karensbestemmelsen på 52 uker som ble fjernet i juli 2022. Det medførte at personer kan søke om AAP på nytt dersom de har gått ut maksimal stønadsperiode, uten å måtte vente.

I årets første kvartal var det 18.739 personer i Oslo (3,7 prosent av befolkningen i hovedstaden) som mottok AAP. Tallet har økt svakt med 765 personer sammenlignet med samme periode i fjor.

– Økningen vi ser, er todelt. Det er langt flere som får arbeidsavklaringspenger utover tre år, samtidig som antallet nye personer som får arbeidsavklaringspenger, øker noe, sier Nav-direktør i Oslo, Maria Walberg.