Israel og Iran med anklager mot hverandre

På et hastemøte i FNs sikkerhetsråd anklaget Israel og Iran hverandre for å være en trussel mot fred i Midtøsten. Israels FN-ambassadør oppfordret Sikkerhetsrådet til å innføre nye sanksjoner mot Iran etter lørdagens angrep mot Israel. Ambassadør Gilad Erdan ba medlemmene i rådet om å fordømme Iran for angrepet, og han ba om at Irans revolusjonsgarde må bli listeført som terrororganisasjon.

Iran holdt også tale på møtet. Lørdagens rakett- og droneangrep mot Israel skjedde i selvforsvar, og Iran hadde ikke noe annet valg enn å gjennomføre det, sa Irans FN-ambassadør Amir Saeid Iravani.

Børsfall i Asia etter Irans angrep

Aksjekursene på børsene i Tokyo og Hongkong falt da finansmarkedene åpnet der i dag morges etter helgens iranske angrep mot Israel.

På Tokyo-børsen åpnet Nikkei-indeksen med et fall på 1,22 prosent. Den bredere Topix-indeksen startet dagen med en nedgang på 1 prosent. Hang Seng-indeksen på Hongkong-børsen falt 1,4 prosent da handelen startet der. Samtidig falt den iranske valutaen rijal til sitt laveste nivå noensinne, målt mot amerikansk dollar, i går, viser data fra Bonbast, som analyserer valutakurser.

Australsk politi tror knivmann gikk etter kvinner

Mannen som knivstakk og drepte seks personer på et kjøpesenter i Sydney lørdag, gikk trolig etter kvinner, uttaler australsk politi. Fem av de seks som ble drept og flesteparten av de tolv som ble såret, var kvinner.

Australsk politi har opplyst at 40-åringen har slitt med psykiske problemer og at det ikke var antydning til at han hadde noen ideologiske motiver. Han ble drept av en politikvinne på kjøpesenteret.

Sjøminer på vei tilbake i Forsvaret

For rundt 20 år siden kvittet Norge seg med de siste sjøminene i kystforsvaret. Nå er de på vei tilbake. – En enkelt sjømine vil kunne senke eller skade skip i alle størrelser, sier kommandørkaptein Bengt Berdal til Aftenposten.

– Regjeringen vil prioritere anskaffelse av systemer for minelegging», heter det i Forsvarets nye langtidsplan. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) bekrefter utviklingen:

– Regjeringen vil satse bredt på Forsvaret i alle grener og i hele landet. Sjøminer er en del av dette, sier han.

Brann i taket på Ranvik ungdomsskole i Sandefjord

Det begynte å brenne på taket på Ranvik ungdomsskole i Sandefjord natt til mandag. Nødetatene fikk melding via automatisk brannvarsler på skolen klokken 1.01. Da slokkemannskapene kom fram, var det flammer på taket av skolen.

– Det er litt usikkert hvor store skader skolebygningen har fått, men mannskapene er godt i gang med slokking, sier vaktleder på Sørøst 110-sentral, Glenn Espen Kustner, til NTB. Like før klokken 2 meldte brannmannskapene at de hadde kontroll på stedet.

Svenske Ludvig Åberg ble nummer to i US Masters

Ingen kunne slå verdenseneren Scottie Scheffler i The Masters, men svenske Ludvig Åberg ble nummer to i turneringen på Augusta National. Vinneren ble amerikaneren Scottie Sheffler, som endte på 277 slag, med den svenske debutanten på andreplass med 281 slag.

Det er første gang Åberg spiller på Augusta-banen, som er kjent som en av de tøffeste på touren. Andreplassen betyr at 24-åringen fra Eslöv i Skåne kan ta med deg 23,5 millioner svenske kroner hjem.