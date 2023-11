Sammen blir de Nordens største matbutikk på nett, opplyser Oda i en pressemelding.

Konsernsjef Karl Munthe-Kaas i Oda mener fusjonen blir banebrytende for dagligvarehandel på nett.

– Vi ser fram til å slå oss sammen med Mathem og ta et nytt skritt på reisen mot å bli Europas beste matbutikk på nett. Dette vil bidra til å sette nye standarder for effektivitet, kvalitet og ikke minst kundeopplevelse, sier han.

Fortsatt Mathem i Sverige

Det sammenslåtte selskapet skal hete Oda, men Mathem skal fortsatt operere under sitt varemerke i Sverige. Mathem skal ta i bruk Odas logistikk- og teknologiplattform for å bli mer effektive og dermed lønnsomme. I vår hentet Mathem inn rundt en milliard svenske kroner fra sine eiere for å kunne styrke sin posisjon og oppnå lønnsomhet, ifølge en pressemelding fra 17. mai.

Siden Mathem startet opp i Sverige i 2006, og Oda i Norge i 2013 under navnet Kolonial, har de to selskapene utfordret tradisjonell butikkhandel. Nå skal stordriftsfordelene komme kundene til gode, lover Munthe-Kaas.

– Sammenslåingen innebærer at vi kan skalere raskere og øke effektiviteten ytterligere. Nå kan vi tilby kundene våre en enda bedre tjeneste, og det vil de merke både på pris og kvalitet, sier administrerende direktør Johan Lagercrantz i Mathem.

Lagt ned i Finland og Tyskland

Lagercrantz fortsetter som sjef for Mathem i Sverige, sammen med André Knüppel som kommer fra Oda. Karl Munthe-Kaas blir fortsatt selskapets konsernsjef. De to selskapene har allerede felles eiere i Kinnevik og Verdane, som sammen med Axfood og Summa Equity blir det nye selskapets største aksjonærer.

Oda åpnet i 2021 virksomhet i Finland, men måtte i år kaste inn håndkleet på grunn av endrede økonomiske forhold. Det samme skjedde med nettbutikken i Tyskland, som også ble lagt ned i vår.

Til Dagens Næringsliv sier toppsjefen at det er flere grunner til at det skal gå bedre i Sverige.

– Denne fusjonen gjør at man hopper over etableringsfasen og starter på rett over to milliarder i omsetning. Da slipper man investeringsfasen hvor man starter med store tap, sier Munthe-Kaas.