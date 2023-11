– Jeg er veldig glad for at vi på lørdag klarte å bistå 112 norske borgere ut fra Gaza. Som et tilbud til disse setter vi igjen opp en flyging fra Kairo til Oslo, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding søndag kveld.

Flyet ventes å lande på Oslo lufthavn mandag kveld. I likhet med flyet som ble satt opp lørdag, vil også Norwegian stå for flygingen mandag.

Lørdag kveld landet det første flyet i Oslo med norske borgere fra Gaza. Rundt 80 norske borgere var om bord i dette flyet. UD opplyser at de er kjent med at noen har valgt å reise med kommersielle fly fra Kairo på egen hånd.

– Dette er mennesker som har vært gjennom ekstreme påkjenninger over mange uker. Vi vil derfor ha norsk helsepersonell på flyet, i tillegg til representanter fra UDs utrykningsenhet. Passasjerene vil bli møtt av et godt forberedt mottaksapparat når de ankommer Oslo mandag kveld, sier Barth Eide videre.

Totalt har 212 personer med tilknytning til Norge kommet seg ut fra det krigsherjede området siden onsdag. De aller fleste er norske statsborgere, mens noen er utlendinger med oppholdstillatelse i Norge, og noen er foreldre eller søsken av norske barn, og reiser sammen med disse.

Lørdag fikk 112 norske borgere og personer med tilknytning til Norge dra. Ingen norske statsborgere sto på listen for utreise fra Gaza til Egypt søndag.

Rundt 60 nordmenn befinner seg fortsatt inne i det krigsherjede området.