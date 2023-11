Den ansatte ble pågrepet i sin egen bolig rundt klokka 4 natt til mandag. Hendelsene skal ha funnet sted på søndag, skriver Østlandets Blad.

– Her fikk vi inn to henvendelser fra to fornærmede om hendelser som skal ha skjedd på samme dag, og som skal ha blitt begått av den samme ansatte, sier politiadvokat Christer Havig-Lundén til avisen.

Mannen erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, ifølge forsvareren, advokat Hans Thomas Revhaug. Men han bekrefter å ha vært i kontakt med de to fornærmede.