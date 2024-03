Israelsk militærradio hevder at Issas skjulested i Nuseirat-leiren sentralt på Gazastripen ble bombet lørdag. Fem personer ble drept i angrepet, hevder kanalen.

Avisen Haaretz melder også at Israel forsøker å verifisere opplysningene om Issas død. En palestinsk kilde sier til Reuters at det israelske militæret (IDF) angrep et mål hvor antok at han befant seg, men vedkommende kommer ikke med ytterligere detaljer.

Hvis opplysningene stemmer, er Issa den høyest rangerte militære lederen som har blitt drept i krigen. Verken Israels militære eller Hamas har kommentert saken. Søndag meldte IDF at de hadde drept flere militante palestinere sentralt på Gazastripen, uten å nevne Nuseirat-leiren.

Israel tror at Issa er en av hovedmennene bak 7. oktober-angrepet og at han har kommandert Hamas-styrker siden da.