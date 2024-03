– Vi lovet, og vi leverer, skriver bosettingsminister Orit Strock på meldingstjenesten X, tidligere Twitter.

Hun lover at det vil komme 3500 nye boligenheter i israelske bosetninger. Ifølge organisasjonen Peace Now dreier det seg om boliger som skal bygges i bosetninger øst og sør for Jerusalem.

Behandlingen av byggeplanene skal ha blitt tatt et skritt videre i en planleggingskomité. I forrige måned varslet finansminister Bezalel Smotrich utvidelse av bosetninger etter et at en palestiner drepte en sivil israeler og såret flere andre på Vestbredden.

Israel okkuperte den palestinske Vestbredden og Øst-Jerusalem etter å ha seiret over flere arabiske land i seksdagerskrigen i 1967.

I kjølvannet av krigen begynte etableringen av israelske bosetninger. Antallet har gradvis økt, og i dag bor rundt en halv million israelere på den okkuperte Vestbredden.