Flere medier, blant annet NTB, har tidligere erfart at det er Huitfeldt som blir Norges nye ambassadør i USA. Aftenposten og VG erfarte for to uker siden at det skulle skje i dag, fredag 1. mars, men det skjedde altså ikke.

Huitfeldt måtte gå av som utenriksminister i oktober etter at ektemannen hadde handlet aksjer i flere børsnoterte selskaper mens hun var utenriksminister. Da hadde hun sittet i posten i drøyt to år.

NTB har vært i kontakt med Utenriksdepartementet fredag, men de vil ikke kommentere saken.