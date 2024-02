Et flertall i kontrollkomiteen har kommet til at det er grunn til å rette kritikk mot Brenna (Ap) i habilitetssaken. Men nå kan flere partier komme til å landet på det mer alvorlige nivået, «sterk kritikk».

Bakgrunnen er at Dagens Næringsliv onsdag brakte fram nye opplysninger tildeling av midler. Ifølge avisen hadde Brenna allerede i 2022 kjennskap til at millioner regjeringen tildelte også kom Utøya AS til gode.

MDG: Stiller Brennas utsagn i tvil

Frp og Høyre har allerede landet på å rette sterk kritikk mot Brenna. Nå vil også MDG og KrF vurdere om de skal gå inn for dette når Stortinget går til votering neste uke.

– Senest i dag har det kommet avsløringer som stiller Tonje Brennas utsagn til komiteen om hva hun visste eller ikke visste, i tvil, sier MDGs nestleder Lan Marie Berg.

– Dersom det viser seg at forklaringen ikke har vært helt sannferdig, må MDG revurdere vår posisjon knyttet til hennes sak fram til behandling i Stortinget, sier hun.

Forklarte seg for komiteen

Tonje Brenna har forklart i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité at verken hun eller embetsverket var bevisst på at de ga økonomisk støtte til Utøya.

I styret i Utøya sitter Brennas ekssamboer som hun har barn med, samt to venninner av henne. Brenna har forklart overfor kontrollkomiteen at hun «opplagt» var inhabil overfor disse.

Av de 5 millioner kronene som Brenna innvilget til skoleprosjektet i 2023 gikk 2,1 millioner kroner til Utøya AS, ifølge foreløpige tall fra Wergelandsenteret.

KrF: Eksepsjonelt

KrFs Dag-Inge Ulstein mener det som ble avdekket i DN er eksepsjonelt.

– Komiteen er tydelig på at de vil ha all relevant informasjon, og så kommer dette ut bare minutter i forveien. Jeg vil ikke konkludere, men det ser unektelig ut som det er grunn til å gi sterk kritikk der også, sier Ulstein til NTB.

Frps nestleder Hans Andreas Limi mener de nye opplysningene gjør Brennas sak mer alvorlig.

– Den informasjonen vi har fått helt på tampen, kan tyde på at departementet – inkludert politisk ledelse – har gjort et bevisst valg om å ikke oversende all relevant informasjon til Stortinget. Det er i så fall veldig alvorlig, sa Limi.

Høyres Peter Frølich sier til NRK at Brennas håndtering var sterkt kritikkverdig, uten at han går inn på de siste detaljene som har kommet fram.

– Brennas sak er sterkt kritikkverdig fordi hun ikke har gitt departementet informasjonen de trengte for å vurdere habiliteten hennes. Hun har ikke vurdert egen habilitet tross direkte oppfordring, og fordi saken førte til ugyldighet og omgjøring av en styreutnevnelse, sier Frølich, som leder kontrollkomiteen.

SV holder seg til «kritikk»

SV og Rødt mener derimot at det ikke er grunn til å skjerpe tonen. Partiene støttet flertallets innstilling om å gi Brenna det lavere nivået kritikk for sin håndtering.

– Et kritikkvedtak i Stortinget slett ingen liten ting, det er en alvorlig sa, sier SVs Audun Lysbakken.

Han har ikke rukket å sette seg grundig inn i DNs sak og synes derfor det er vanskelig å kommentere mer inngående. Men han har vanskelig for å se at det som har kommet fram, vil endre SVs standpunkt.

Det vil heller ikke Rødt.

– Substansen i saken er slik vi ser det fortsatt på nivået kritikk, skriver Seher Aydar til NTB.

Venstre står også fast på sin beslutning om det mildere nivået om kritikk.

– Venstre står trygt i kritikken vi har kommet med. Kjernen i saken har vi jo allerede avdekket med informasjonen som komiteen hadde tilgjengelig, sier Grunde Almeland til NRK.

Brenna: Samarbeidet var kjent

Tonje Brenna sier samarbeidet mellom Wergelandsenteret og Utøya AS har vært kjent i mange år.

– Det forklarte jeg blant annet i mitt brev til komiteen fra 27. juni. Der ble det også sendt et vedlegg fra 2022 hvor dette samarbeidet er forklart, skriver hun i en epost til NTB.

– Kjernen i min feil, som jeg har redegjort for, er at verken jeg eller embetsverket var bevisst på at samarbeidet var så tett at det er å regne for økonomisk støtte, og derfor relevant med en habilitetsvurdering, skriver hun.