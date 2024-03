– Jeg er dypt takknemlig for denne utmerkelsen. Dette er en stor ære. Det er mange som har jobbet for at kirken skal bli mer åpen i mange år. At jeg får denne utmerkelsen, er en anerkjennelse av kirkens betydning i samfunnet og av arbeidet for å åpne kirken, sier Raaum i en pressemelding.

Hun er utnevnt til ridder av 1. klasse i St. Olavs Orden og får utmerkelsen overrakt i Kirkens hus tirsdag 19. mars.

Raaum har vært leder i Kirkerådet siden 2016 og var nestleder i fire år før dette. 11. april velges ny leder i Kirkerådet på Kirkemøtet i Trondheim.

– Raaum har gjort en solid innsats i kirkepolitikken i 15 år, og har med sitt personlige engasjement tatt nye og viktige initiativ for å knytte kirke og kultur sammen, sier preses Olav Fykse Tveit som var en av forslagsstillerne.