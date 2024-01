Skredet skjedde i kraftig snøvær tidlig mandag morgen i landsbyområdet Liangshui i Zhenxiong-fylket i Yunnan.

Den statlige kringkastingen CCTV sier at 47 mennesker i 18 husstander er begravet i skredet, og at 500 mennesker er evakuert. Det er uklart hvor mange landsbyer som er rammet, ifølge nyhetsbyrået Xinhua.

En redningsoperasjon med 200 redningsarbeidere med brannbiler og annet utstyr er satt inn for å berge dem som er savnet.

Videoer i sosiale medier viser oransjekledde redningsarbeidere som graver seg gjennom veltede murer med høye snøkledde fjell i bakgrunnen.

Jordskred er ikke uvanlig i Yunnan, et fjerntliggende og fjellrikt område i Kina som grenser til Himalaya. For tiden er området rammet av en kuldebølge med temperaturer under null.

Kina har vært utsatt for en rekke naturkatastrofer den siste tiden. Like før jul mistet 149 mennesker livet i det kraftigste jordskjelvet i landet på ni år, i august i fjor omkom 20 mennesker i et jordskred i Xian, og i juni døde 19 mennesker i et skred i Sichuan-provinsen.