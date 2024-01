Politiet opplyser at politi og redningsressurser er på vei til stedet. De har fått melding om skred over fylkesvei 85. Det er ikke meldt om at hus eller folk er tatt av skred, men politiet varsler at det er fare for skred mot hus.

– Det bygger vi på at det er et område med skredfare, og at det har gått et skred der nå. Det meldes om store vannmengder som kommer ned fra fjellet, sier operasjonsleder Eirik Kileng i Troms-politiet til NTB.

Dette nødvarselet ble sendt ut:

– Det har gått skred ved Våtvoll, og du kan befinne deg i et farlig område. Vurder å evakuere deg selv i retning Sigerfjord. Vei i sørlig retning mot Gullesfjordbotn er stengt av skred.

Det er et kraftig uvær over Nord-Norge mandag. Politiet får flere meldinger om kraftig vind og store vannmengder.

– Det begynner å balle på seg med uværet nå, sier Kileng.