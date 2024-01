En skare journalister fulgte Kjerkol på vei inn til arrangementet i Oslo, ifølge Aftenposten. En av dem, fra TV 2, spurte da om Kjerkol er en fusker.

– Jeg føler meg ikke som det, svarte hun.

NTB er også til stede på utdelingen av «Årets mest demensvennlige kommune» og har fått beskjed om at Kjerkol ikke stiller til intervjuer i etterkant, og at hun ikke vil ha spørsmål om andre temaer enn demensvennlige kommuner.

Kjerkol er i hardt vær for tiden etter at flere medier har avdekket at masteroppgaven hennes fra Nord universitet inneholder flere tekstpassasjer som er identiske med andre tekster, uten at det er oppgitt kildehenvisning.

Fredag gikk tidligere kunnskapsminister Sandra Borch (Sp) av som følge av en lignende sak.