Kerry, som også er tidligere utenriksminister i USA, skal åpne konferansen sammen med blant andre statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og styreleder av forumet, Equinor-sjef Anders Opedal.

Oslo Energy Forum samler toppledere fra en rekke internasjonale og norske energi- og industriselskaper, samt sentrale beslutningstakere fra Norge og globalt.

– Nå ser vi fram til å kunne benytte Oslo Energy Forum til å diskutere hvilke tiltak som må til for å følge opp forpliktelsene som ligger i avtalen signert av 198 land under klimatoppmøtet, sier daglig leder Sven Mollekleiv for konferansen.

Kerry kunngjorde i forrige uke at han gir seg som USAs klimautsending for å drive valgkamp for president Joe Biden.

Ifølge nettstedet Axios slutter Kerry senere i vinter, men det oppgis ikke eksakt når. Han har vært USAs klimautsending siden januar 2021.

Kerry besøkte også Oslo i mai 2022 for å feire 50-årsdagen til Klima- og miljødepartementet. Han skrøt den gang måten Norge og Oslo tenker klima på.

– Jeg elsker det dere gjør som et land, og i Oslo by, sa Kerry.