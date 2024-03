Samlet hadde 10 prosent av utlånene vesentlig økt kredittrisiko ved utgangen av året, opp fra 9 prosent ett år før, opplyser Finanstilsynet i en pressemelding torsdag.

Særlig i siste halvår var høyere andel av det som ble lånt ut, penger det var knyttet mer risiko til.

Bankenes utlånstap i 2023 økte noe fra året før, men var fremdeles på et lavt nivå, skriver tilsynet. Samtidig økte andelen av utlån med betalingsmislighold, mens andre misligholdte utlån gikk ned

Finanstilsynet skriver at til tross for økte renter og prisvekst, var det i norske banker generelt en relativt flat utvikling i året som har gått.

Tapsavsetninger var uendret på 0,3 prosent i personmarkedet og ble redusert til 0,9 prosent i bedriftsmarkedet.

Av det samlede utlånsvolumet ved utgangen av 2023, var misligholdte lån 1,4 prosent. Det var uendret fra 2022.

Tidligere torsdag opplyste sentralbanksjef Ida Wolden Bache at renten vil ligge i ro til i høst, og at et rentekutt kan komme allerede i september.