De to fornærmede er menn, opplyser politiadvokat Trine Hanssen i en pressemelding.

Av de fire som er pågrepet og siktet, er tre menn og en kvinne. To av dem er i 20-årene, mens de to andre er i 40-årene.

Politiet har gjort flere beslag, blant annet av en jernstang og en kniv, men det er for tidlig å si om gjenstandene ble benyttet mot de to fornærmede, opplyser de i pressemeldingen.

Hanssen sier videre at alle de seks involverte har lokal tilhørighet og tilhører et miljø som er kjent for politiet.

De siktede kjøres til arresten i Hamar, der de vil bli avhørt.