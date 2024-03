– Vi har i det siste sett mange eksempler på hvordan plasten er skadelig for dyrelivet i havet og langs kysten. Det er viktig å fjerne plasten fra naturen for å unngå at den blir brutt ned til mikroplast, sier Miljødirektoratet-direktør Ellen Hambro i en pressemelding.

Totalt fikk direktoratet inn 62 søknader om totalt 80 millioner kroner, og har fordelt 34 millioner på 28 prosjekter i år og i 2025. Direktoratet har ifølge pressemeldingen prioritert å gi tilskudd til større prosjekter som organiserer regionale eller nasjonale oppryddingstiltak.

Det er blant annet Naturvernforbundet i Finnmark og Svalbard Folkehøgskole som har fått innvilget midler til sine strandryddingsprosjekter, med henholdsvis 2,2 og 1,4 millioner kroner.

Hold Norge Rent har fått innvilget 3 millioner kroner til tiltak mot forsøpling i havet, og Norges Naturvernforbund får 2,2 millioner.

Også en rekke friluftsråd over hele landet får støtte til sine prosjekter. I Nordmøre og Romsdal, i Ryfylke og på Jæren får friluftsrådene 1,4 millioner kroner hver. Fjordane friluftsråd får 1,8 millioner, Sunnmøre får 3 millioner, og Oslofjordens friluftsråd får 3,9 millioner kroner.

I 2023 ble det registrert 6000 ryddeaksjoner og over 2000 tonn ryddet søppel fra havet, ifølge tall fra Ryddestatus Norge.