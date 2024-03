To av trikkene har kollidert med lastebiler og fikk bøyd rammen, mens ulykken med den tredje trikken skjedde inne på Holtet base under skifting mellom to trikker, skriver Avisa Oslo.

De tre trikkene står nå på Grefsen og skal til Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles – CAF – i Nord-Spania. En reise på rundt 2.800 kilometer hver vei.

– Det er skader i millionklassen, sier pressevakt Jan Rustad i Sporveien til avisen.

– I og med at vi er midt inne i en periode hvor flere nye trikker blir levert og skal fases inn, er dette den mest praktiske løsningen akkurat nå. På verkstedet i Spania finnes alt av deler og verktøy, i tillegg til verkstedansatte med den nødvendige kompetansen til å sette trikken i god stand igjen, sier pressekontakt Tone S. Tuhus.

Vognene forventes å være tilbake sent i år eller neste år.