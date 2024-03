– Jeg besøkte flyktningleiren Kakuma i Kenya i 2016 som ambassadør for Flyktninghjelpen og ble mektig imponert over organisasjonen. Siden den gang har behovet for bistand til flyktninger verden rundt bare økt. Det oppleves derfor som svært meningsfylt å få lov til å lede styret og støtte det viktige arbeidet videre fremover, sier Skogen Lund i en pressemelding.

Hun har tidligere hatt en rekke toppstillinger, blant annet som administrerende direktør for Næringslivets Hovedorganisasjon og administrerende direktør i Aftenposten.

I februar annonserte hun at hun går av som konsernsjef i Schibsted, men at hun blir sittende til selskapet finner en ny leder.

Skogen Lund har hatt verv i flere internasjonale organisasjoner, blant annet som medlem av den internasjonale klimakommisjonen og ILO-kommisjonen om fremtidens arbeidsliv.

– Vi er meget glade for å få en styreleder med en så bred og variert ledererfaring fra sentrale organisasjoner og internasjonalt orienterte bedrifter, sier Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland.

Skogen Lund tar over rollen som styreleder etter Harald Norvik, som har sittet med vervet siden 2017.