– Løpet er kjørt for påsken. Vi venter at det vil være butikker som vil være tomme for egg i påsken, sier administrerende direktør i KLF, Bjørn-Ole Juul-Hansen, til Nationen.

Landsforbundet har 140 medlemsbedrifter, deriblant eggeleverandøren Den Stolte Hane, og står for rundt 60 prosent av kjøtt- og eggproduktene i norske butikker.

Onsdag ble det kjent at Den Stolte Hane går til søksmål mot Nortura på grunn av eggmangelen. Nortura har ansvaret for å regulere det norske markedet for egg.

– Det har vært knapt ganske lenge. Vi fikk stadig signaler og hint om utilfredsstillende leveringer før jul. Det har bare tiltatt i styrke i 2024. Jeg tror derfor at det er stor forståelse for det Den Stolte Hane gjør nå, sier Juul-Hansen til avisen.

Fredag behandles søksmålet som en midlertidig forføyning, altså en hasteavgjørelse som gjelder fram til en endelig avgjørelse, i Oslo tingrett. Saken handler i hovedsak om hvordan forskriften skal tolkes.

Juul–Hansen har liten tro på at alle butikkene vil ha nok egg til påske, selv om saken behandles denne uken.