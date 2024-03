Strawberry-eier Petter Stordalen Norwegian-sjef Geir Karlsen la fram ambisiøse samarbeidsplaner i fjor sommer.

Planen var å lansere et samarbeid om fordelsprogrammer og digital valuta i løpet av de siste tre månedene av 2023, men i mars 2024 er det fortsatt ingen oppstartsdato i sikte, skriver Dagens Næringsliv.

– Vi skal melde noe når vi har noe å melde, sier Norwegian-sjef Geir Karlsen til avisen.

Norwegians styreleder Svein Harald Øygard kan heller ikke si når startskuddet går.

– Vi må løse problemer én for én. Når det er løst, er vi klare, sier Øygard.

Strawberrys kommunikasjonssjef Bettina Flatland skriver i en epost til DN at de må komme tilbake til planene for utrullingen av fordelsprogrammet, og at de har jobbet i høyt tempo siden lanseringen.

– Noe har gått raskere enn forventet, mens andre deler har vist seg mer tidkrevende, skriver Flatland.