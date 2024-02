Det er Adresseavisen som lørdag gjengir en epost som Jørn Arne Flått sendte til valgkomiteens leder Eva Kristin Hansen natt til lørdag.

Etter at lederen, Gunn Elin Høgli, måtte gå av etter et mistillitsforslag fredag, beskriver Flått valgkomiteens arbeid som brudd på god organisasjonspraksis. Han ber også om at Arbeiderpartiets sentralt må se nærmere på hva som skjedde under vrakingen av Høgli, og at partikontoret i Oslo bør bidra med å rydde opp.

– Jeg er bekymret for partikulturen i Trondheim Ap. Jeg ser ingen mulighet for å fortsette i styret som nestleder etter hendelsene på årsmøtets første dag, og gir med dette valgkomiteen formelt beskjed om at jeg ikke tar gjenvalg som nestleder i Trondheim Ap. Jeg ønsker det nye styret lykke til, skriver Flått.

Høgli ble kastet som leder etter at det ble rettet et mistillitsforslag fra et av lokallagene i Trondheim. Etter avstemningen kom Høgli med krasse beskyldninger mot blant annet Nidaros-leder Trond Giske fra talerstolen. Også Flått pekte mot Giske i et intervju med Adresseavisen like i forkant av årsmøtet.

Giske avviste fredag kveld at han hadde spilt opp til bråk i forkant av møtet. Etterpå nektet han for at han hadde sagt at Høgli skulle kastes.