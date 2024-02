To av ukene er i isolasjon, og alle ukene med brev- og besøksforbud, skriver Dagbladet.

– Min klient ligger skadd på sykehus. Det har så langt ikke vært mulig å gjennomføre en samtale med ham, sa den siktedes mannens forsvarer Ketil Magnus Berg til NTB tidligere fredag.

Mannen var først siktet for grov kroppsskade, men fredag ble det kjent at siktelsen var gjort om til drap.

I en pressemelding fra Sørøst politidistrikt fredag ettermiddag skrev politiet at bakgrunnen for at siktelsen ble omgjort er funn i den foreløpige obduksjonsrapporten.

Det var onsdag morgen at en mann i 60-årene ble funnet død i en leilighet i Drammen onsdag morgen. Den siktede mannen ble funnet skadd i en annen leilighet i samme kompleks.