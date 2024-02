– Stormene ligger bak oss, men vi har fremdeles en del snøbyger som vil gjøre seg bemerket enkelte steder, sier vakthavende meteorolog Tone Christin Thule ved Meteorologisk institutt til NTB.

Hun trekker fram Vestlandet, Nordland og kysten langs Troms, hvor det også har falt mye snø de siste dagene.

Bygene skal derimot avta fra torsdag. Da skal det bli oppholdsvær i mer eller mindre hele landet.

– Det bygger seg opp et høytrykk i øst som kommer til å bevege seg mot oss fram mot helgen. Dette vil føre til mindre bygeaktivitet i mesteparten av landet fram mot helgen.

I nord er det ventet oppholdsvær og temperaturer ned mot minus 12 grader.

På Østlandet vil det i indre strøk kunne bli så kaldt som minus 24 grader på det kaldeste, ifølge Yr, mens det nærmere Oslo er ventet temperaturer nærmere 11 minusgrader.

Mer snø i sør

Oppholdsværet varer riktig nok ikke evig, legger meteorologen til.

Kollegaene hennes holder for tiden øye med et lavtrykk i vest, som det er ventet at skal komme inn over Sørlandet i løpet av helgen.

– Dette vil i første omgang føre til vindøkning i Sør-Norge, før det vil falle snø i Agder, Telemark og Rogaland. Lavtrykket vil så kunne trekke lenger innover i landet, noe som kan føre til snøfall også i Oslo-området i løpet av helgen, sier hun.

Mest snø blir det likevel i sørlige strøk, og meteorologen utelukker ikke at det kan bli sendt ut farevarsel i løpet av uken.

– Det vil bli en del vind i dette området, som også kan føre til snøfokk. Deretter er det ventet at været vil avta litt igjen, før det går mot oppholdsvær i løpet av søndag, sier Thule.

Ikke glem vinden

– Ifølge meteorologen vil været egne seg godt for uteaktivitet, men minusgrader og tidvis sterk vind kan sette en brems for moroa enkelte steder.

Årsaken er fralandsvind som trekker østfra.

– Minst vind får man nordvest i landet, samt i Sogn og deler av Møre og Romsdal, sier hun.

Vinden tar seg så opp i Trøndelag og Nord-Norge, hvor man kan vente tidvis stiv kuling.

– Til og med på Vestlandet vil det komme østavind. Men her er det kanskje ikke så kjekt å være ute uansett, sier meteorologen, og viser til nedbøren som er ventet i området i løpet av helgen.

– Storm kommer det ikke til å bli, men det kommer til å bli kaldt, sier hun.

Meteorologen anbefaler dem som skal ferdes ute, å være bevisst på vindretningen og kanskje unngå de lokalt mest utsatte stedene