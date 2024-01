Kontrakten med Forsvarsmateriell inkluderer nye multi-missil utskytingsenheter og ildledningssentraler for NASAMS, som erstatter utstyr tidligere donert til Ukraina.

Leveransen vil gi Norge siste generasjon NASAMS, utviklet for å møte nåværende og fremtidige trusler, heter det i en pressemelding.

– Dette er investeringer som trygger landet. Krigen i Ukraina har vist hvor viktig luftvern er, og før jul kunne regjeringen presentere en rekordbestilling av luftvern til Forsvaret. Vi har tatt ekstraordinære grep for å framskynde anskaffelsen. Kontrakten på gjenanskaffelse av donert materiell er første steg, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Forventet leveranse av luftvernsystemene er i 2026/2027.

– For oss er det viktig å støtte Ukraina med nødvendig materiell, samtidig som vi må sørge for et godt rustet Norge. Dette prosjektet er gjennomført på halve tiden av et vanlig prosjektløp takket være god innsats fra alle parter. Det synes jeg er en gledelig utvikling, sier Gro Jære, direktør i Forsvarsmateriell.