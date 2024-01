– Vi er uenige med tingretten i at det er gjort en saksbehandlingsfeil i disse tre sakene, sier energiminister Terje Aasland (Ap) i en pressemelding.

Greenpeace og Natur og Ungdom fikk tidligere denne måneden medhold på alle punkter i søksmålet mot staten om tillatelser til utbygging av tre oljefelt.

Oslo tingrett slo fast at alle tre tillatelsene er ugyldige. Statens tillatelser brøt med kravet om at forbrenningsutslipp må utredes for å få tillatelse til utbygging og drift til oljefelt, ifølge dommen. Tingretten viste til krav som Høyesterett slo fast i et tidligere klimasøksmål i 2020.

Uenige i dommen

Aasland mener saksbehandlingen var i tråd med regelverket.

– Staten har fulgt opp høyesterettsdommen, og vi vurderer nå også forbrenningsutslipp ved behandlingen av hver enkelt utbyggingsplan. Vi er uenige i dommen og kjennelsen om midlertidig forføyning, og har derfor bestemt oss for å anke, sier Aasland.

– Vi har en svært god sak

Greenpeace-leder Frode Pleym sier at han ikke har noen grunn til å tro at utfallet i lagmannsretten blir noe annerledes.

– Vi har en svært god sak og er klare for å ta denne omkampen på vegne av både oss og kommende generasjoner, sier han.

– Nå vil det ta lengre tid før dommen i sin helhet blir rettskraftig. Imidlertid er forføyningene for de tre feltene tvangskraftig, noe som betyr at utbygging og produksjon må stoppe på alle tre felt uavhengig av ny runde i retten.