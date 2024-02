Det viser ferske tall fra det internasjonale mediekonsernet. Driftsresultatet økte med 5 prosent fra samme kvartal i fjor. Dette er litt bedre enn analytikernes forventninger, skriver E24.

– Etter en grundig evaluering av våre muligheter og gitt den kommende endringen i selskapsstrukturen vår, har vi besluttet å nedskalere og avslutte vår investering i Viaplay, sier konsernsjef Kristin Skogen Lund.

Hun kunngjorde også sin avgang samtidig som resultatene ble kunngjort.

Innsparinger sørget for god margin i nyhetsmedier

Schibsted har hatt et år der de har spart inn store penger i nyhetsmedieavdelingen. Blant avisene som tilhører Schibsted, er blant annet Aftenposten, VG, E24, Stavanger Aftenblad, Aftonbladet og Svenska Dagbladet i Sverige. Kostnadskuttene sørget for at nyhetsmediene ble mer lønnsomme og fikk en driftsmargin på hele 13 prosent i fjerde kvartal.

Samtidig står det litt stille i markedsplassavdelingen: inntektsvekst på 6 prosent i fjerde kvartal, mens driftsresultatet lå 3 prosent lavere enn i samme kvartal i fjor. Det skyldes i hovedsak et fall i markedet for jobbannonser og økte kostnader andre steder.

Står foran fisjonering

Konsernet skriver i en børsmelding at de foreslår utbetaling på 2 kroner per aksje i utbytte.

Schibsted står foran store endringer i selskapsstrukturen. 11. desember kunngjorde de at konsernet skal splittes i to: ett rent medieselskap som ikke er på børs og eies av stiftelsen Tinius, og ett offentlig børsnotert markedsplasselskap.