I tillegg til at sjåføren dømmes til 90 dager i fengsel, mister han førerretten i tre år og må betale oppreisning til den avdøde kvinnens familie.

Det var i november 2022 at den nå domfelte sjåføren kjørte på kvinnen på elsparkesykkel med betongbil. Kvinnen døde av skadene, og retten har lagt til grunn at det skjedde som følge av at domfelte ikke var oppmerksom nok.

Ifølge dommen skal ikke sjåføren ha brukt blinklys idet han skulle snu bilen i et kryss. Etter sammenstøtet forlot han området, og han har forklart at han først ble oppmerksom på ulykken da han var tilbake på kontoret.

Retten har lagt til grunn at det ikke var noen forstyrrende elementer i trafikken som kan forklare hvorfor domfelte ikke så kvinnen.

Det er ikke kjent om dommen kommer til å bli anket.