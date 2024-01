Den fusjonerte banken vil få økt konkurransekraft og større løfteevne, skriver bankene i en børsmelding onsdag. Bankene viser dessuten til at «økte myndighetskrav på stadig flere områder» gjør at Totens Sparebank vil trenge større ressurser framover.

Den sammenslåtte banken blir en del av SpareBank 1-alliansen. Sparebank 1 er Norges største bankallianse, og er eid av tolv selvstendige sparebanker over hele landet.

– Dette er ingen god nyhet for bankkundene på Innlandet. Her er det to banker som konkurrerer med hverandre som ønsker å slå seg sammen. Det gir lavere konkurranse og dyrere banktjenester for disse kundene, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne til NTB.

Organisasjonen frykter at stadige fusjoner og oppkjøp skal skape «dagligvaretilstander i bankmarkedet», der noen få store aktører dominerer bank og forsikring.

Gjennomføring av sammenslåingen er betinget av at generalforsamlingen og representantskapet i Totens Sparebank og Sparebank 1 Østlandet godkjenner fusjonsplanen og nødvendige myndighetsgodkjennelser.

Alle nåværende ansatte blir med videre i den sammenslåtte banken, ifølge meldingen.