Høring om folkemord-anklager mot Israel

I Den internasjonale domstolen (ICJ) fortsetter saken der Israel anklages for folkemord på palestinere i Gaza-krigen. Sør-Afrika har klaget Israel inn for FNs øverste juridiske organ. FNs sikkerhetsråd holder også møte om situasjonen på Gazastripen i kveld.

Regjeringen med tiltak mot påvirkning fra utenlandsk etterretning

PST og E-tjenestens trusselvurderinger har over flere år fremhevet autoritære staters påvirkningsvirksomhet som en alvorlig trussel mot Norge. Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) presenterer i dag tiltak for å møte trusselen.

FN-rapport om 2023-temperaturene

Verdens meteorologiorganisasjon WMO, som er en del av FN, kommer med sin endelige rapport om temperaturene i 2023. I slutten av november slo WMO fast at året var på vei til å bli det varmeste noensinne. Ekstremvær har etterlat seg ødeleggelser og fortvilelse over hele verden gjennom året, ifølge FN-byrået.

Pressekonferanse med ny landslagssjef

Klokka 11 møter engelske Gemma Grainger møter norsk presse som ny trener for kvinnelandslaget i fotball. Grainger kommer fra stillingen som landslagssjef for Wales, en jobb hun har siden 2021. Tidligere har hun jobbet ti år i det engelske fotballforbundet, der hun blant annet var assistenttrener for kvinnelandslaget under EM i 2017 og hovedtrener for ulike aldersbestemte engelske landslag.

Rettssaken mot Besseberg fortsetter

Rettssaken mot den korrupsjonstiltalte tidligere skiskyttertoppen Anders Besseberg er på sin fjerde dag. I dag fortsetter aktoratets utspørring. Økokrim mener at Besseberg blant annet ved flere anledninger har mottatt gaver fra russiske myndighetspersoner, men han nekter straffskyld.

Sander Berges Burnley møter Luton

I dag spilles én kamp i Premier League. Norske Sander Berge og hans Burnley møter Luton på Turf Moor. Det er et oppgjør mellom to lag i poengnød. Burnley ligger nest sist på tabellen med elleve poeng, mens Luton ligger på plassen over med fire poeng mer.