Det kom fram i et svar til Rødts Stine Westrum i spørretimen på Stortinget onsdag.

– Støtter regjeringen at FN-domstolen åpner sak mot Israel, og vil regjeringen gå offentlig ut med slik støtte, spurte Rødt-representanten.

Bakteppet er at Sør-Afrika fredag kom med en hastebegjæring til ICJ. Der heter det at Israel «siden 7. oktober har mislyktes i å forhindre folkemord og unnlatt å straffeforfølge direkte og offentlig tilskyndelse til folkemord.»

– At Israel har sagt at de kan møte i domstolen mener jeg er en god ting. Hvis de mener det ikke stemmer, får de forklare det der. Sånn sett vil jeg si at dette er et spørsmål som hører hjemme i en domstol, og da er det jo egentlig domstolen som får bestemme hvor man faller ned, sa Barth Eide.

Han la imidlertid til at han selv mener det ikke dreier seg om folkemord.

– Jeg tror vi snakker mer om krigsforbrytelser eller forbrytelser mot menneskeheten, men det er jo også spørsmål som må avklares juridisk. Men Norge har stor tro på folkeretten og mener at internasjonale domstoler er til for å brukes.