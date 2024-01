Til Fædrelandsvennen opplyser Go Ahead at de må innstille flere avganger på Sørlandsbanen for å få gjennomført de nødvendige reparasjonene.

Blant innstillingene er avgangen fra Stavanger klokken 4.31 retning Kristiansand, fra Gjerstad kokken 6.12 retning Oslo og fra Kristiansand mot Stavanger klokken 9.05.

Selskapet opplyser at de venter flere innstillinger fra tirsdag til torsdag, og at informasjon om dette vil komme i løpet av mandag. Go Ahead setter opp alternativ transport for alle avganger.