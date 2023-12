Nedgangen i bruttonasjonalproduktet (BNP) for perioden juli til september ble kunngjort av det britiske statistiske sentralbyrået (ONS) fredag.

ONS hadde tidligere anslått et uendret BNP sammenlignet med kvartalet i forveien. Økonomer som nyhetsbyrået Reuters har snakket med, hadde også sett for seg en uendret utvikling.

Finansminister Jeremy Hunt mener at situasjonen ikke er så ille som den kan se ut som.

– Utsiktene for et mellomlangt tidsrom for den britiske økonomien er langt mer optimistiske enn disse tallene antyder, sier han.

Dagen før gikk Hunt i et intervju med Financial Times til et sjeldent skritt der han kommenterte sentralbankens rentebeslutninger. Han antydet da at Bank of England kan komme til å sette ned styringsrenten for å bidra til økonomisk vekst.