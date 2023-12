– Utvalget har gjort en grundig jobb, og jeg skal sette meg ned å se på hele lovutkastet de har levert. Fri abort til uke 18 er et svært radikalt forslag, og noe vi vil kjempe mot, sier Bollestad til NTB.

Partilederen mener at fosterets rettsvern ikke skal svekkes, samt at det skal være gode rammer og god oppfølging som vil gjøre det lettere å beholde barnet.

– En utvidelse av grensen for fri abort er en radikal svekkelse av rettsvernet for ufødt liv. Det setter menneskeverdet under større press. KrF vil ikke støtte en slik utvidelse, og vi håper alle som er enige med oss i at fosterets rettsvern ikke skal svekkes blir med å arbeide for å beholde dagens grense, sier hun.