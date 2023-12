Havner i Bodø, Sola og Ibestad får penger til effektivisering av havneanlegg.

– Havnene er viktig for verdiskaping og bosetting langs kysten. Statlig støtte til investeringer i effektive og miljøvennlige havner bidrar til at vi får realisert gode prosjekter i havnene og legger til rette for mer effektiv sjøtransport og bedre logistikk, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) i en pressemelding.

Hittil i 2023 har regjeringen gitt 102 millioner kroner til elleve slike prosjekter, i tillegg til de tre nye prosjektene.