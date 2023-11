– Vi er rede til å anerkjenne Palestina og ber derfor regjeringen gjør det så raskt som mulig, sier utenrikspolitisk talsperson Åsmund Aukrust i Arbeiderpartiet til NTB.

Slik det så ut tirsdag ettermiddag, var det bare Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti som stilte seg negative til det nye forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

De to partiene har ikke mange nok stemmer til å flytte på det som ser ut til å bli solid og bred tilslutning til kompromissforslaget.

Må bidra positivt

Forslaget lyder slik, ifølge Aftenposten , som omtalte forslaget først: «Stortinget ber regjeringen være forberedt på å anerkjenne Palestina som en egen stat på et tidspunkt der en anerkjennelse kan ha positiv innvirkning på en fredsprosess og uten forbehold om en endelig fredsavtale.»

Det stilles imidlertid et krav om at en anerkjennelse av Palestina først skal skje når det kan bidra positivt til framgang i fredsprosessen.

– Palestina blir ikke en stat alene ved å bli anerkjent. Det må en fredsprosess og en fredsavtale til, poengterer Aukrust.

Til sammen 138 av FNs 193 medlemsland – blant dem Sverige – har anerkjent Palestina som selvstendig stat. Norge er blant dem som ikke har gjort det, med begrunnelse i at det vil kunne vanskeliggjøre forhandlinger mellom Palestina og Israel om fred og en fremtidig tostatsløsning.

Rødt: Subsidiær støtte

Det opprinnelige forslaget fra Rødt om anerkjennelse av Palestina som egen stat uten at det stilles betingelser, ser ikke ut til å ha det nødvendige flertallet for å bli vedtatt.

– Rødt vil gi subsidiær støtte til forslaget, fordi et slik vedtak i Stortinget vil være et lite fremskritt sammenlignet med tidligere. Samtidig er det langt fra nok. En anerkjennelse er allerede på overtid, og jeg håper derfor Arbeiderpartiet og Senterpartiets representanter tenker seg om fram til forslagene voteres over, sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen til NTB.

Rødt vil primært støtte sitt opprinnelige forslag, hvor de ber regjeringen anerkjenne Palestina nå, men sier det utvannede forslaget fra Ap og Sp er et framskritt fra det som har vært Støre-regjeringens posisjon så langt.

Martinussen understreker at Rødt vil kjempe for å samle støtte for sitt forslag helt fram til voteringen torsdag. Voteringen skulle etter planen finne sted klokka 15 tirsdag, men blir utsatt fordi det var ventet at debatten ville trekke ut i tid.

Voteringen utsatt

– Tidspunktet for å erklære norsk støtte til palestinernes selvråderett og legge maksimalt press på Israel er nå. En anerkjennelse av Palestina som stat nå ville vært å vise tydelig motstand mot angrepskrigen mot Palestina og forbrytelsene mot sivile i Gaza. Å stemme mot anerkjennelse av Palestina som stat er å motarbeide palestinernes rett til selvbestemmelse og å tilrettelegge for fortsatt israelsk okkupasjon og undertrykkelse, sier Martinussen.

Også Venstre og SV bekrefter overfor Aftenposten at de vil stemme for det forslaget sekundært – det vil si etter at forslaget de opprinnelig støttet, har falt.

– Det er en gapende selvmotsigelse i at flertallet av partiene her på Stortinget, som ønsker en tostatsløsning, bare anerkjenner én av statene. Jeg mener vi må gjøre som våre naboland, Sverige og Island, og anerkjenne Palestina som egen stat, sier SVs Ingrid Fiskaa, som er saksordfører i komiteen.