På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen sendt et forslag på høring. Forslaget handler om å godta ukrainernes yrkesutdanning fra hjemlandet i større grad.

Statens vegvesen foreslår kortere utdanning for ukrainere som kan dokumentere kompetanse som yrkessjåfør fra hjemlandet.

Ukrainske flyktninger skal også bli tilbudt tolk for å kunne gjennomføre den avsluttende prøven.

– Bransjen trenger flere sjåfører, og det er det bra for både de ukrainske flyktningene og det norske samfunnet at kompetente yrkessjåfører får utøve yrket sitt. Samtidig skal vi være sikre på at tungbilsjåfører som kjører på norske veier, har tilstrekkelig kompetanse til å kjøre trafikksikkert, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I EØS skal man gjennomføre en utdanning på minimum 280 eller 140 timer, avhengig av alder og ønsket rettighetsnivå, for å kunne kjøre lastebil eller buss.

Forslaget som nå sendes på høring, innebærer å redusere kravet til 55 timer for godstransport, 50 timer for persontransport eller 57 timer for kombinert utdanning for ukrainere med yrkessjåførutdanning fra hjemlandet.

Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet understreker at bussjåfører fremdeles må oppfylle lovfestede vilkår for kjøreseddel for persontransport.