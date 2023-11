18-åringen fra Stjørdal ble i månedsskiftet oktober/november pågrepet i væpnede politiaksjoner to ganger på fire dager, skriver Trønder-Avisa.

I fengslingskjennelsen kommer det fram 18-åringen selv har forklart at han inntok narkotika i politibilen.

«Han husker ikke hva han har forklart i avhør. Han mener han fortsatt var ruset under avhør. Han tok en stor dose av MDMA i politibilen. Han tok det for å unngå for å bli tatt med stoffet. Han tok det mens han satt i politibilen», heter det i den unge mannens forklaring, som er gjengitt i kjennelsen.

Mannen er også siktet for en rekke andre forhold.