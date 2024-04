– Vår operasjon ble utført i henhold til norsk lovverk fra start til slutt, sa sjef Nils-Andreas Stensønes for Etterretningstjenesten da han fredag vitnet i terrorsaken som går for Oslo tingrett.

Det er et sentralt tema i terrortiltalte Zaniar Matapours (44) forsvar hvorvidt kommunikasjonen mellom E-tjenestens hemmelige agent og en kvinne som knyttes til Arfan Bhatti, bidro til framprovosere masseskytingen i Oslo sentrum 25. juni 2022.

I kommunikasjonen på en kryptert samtaleplattform gir kvinnen til kjenne at det skal gjennomføres et angrep mot vantro og at vedkommende som skulle utføre angripe ønsket at IS skulle ta ansvaret. Det var hun som initierte samtalene og ønsket å komme i kontakt med IS' medieavdeling.

Det er allment kjent at IS ikke tar på seg ansvaret for terrorangrep som ikke er godkjent på forhånd fra ledelseshold, ifølge Stensønes. Agenten, som utga seg for å være IS-kriger, var ikke slik plassert i hierarkiet at han kunne godkjenne et angrep.

– Vår agent gjorde alt for å trenere, ved å be om informasjon om hvem som skulle gjennomføre det og be om at angriperen hadde sverget troskap til IS. At angrepet ble gjennomført uten samtykke, viser at vår agent ikke framprovoserte det, sa Stensønes.