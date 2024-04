I noen land kan man pågripes, fengsles eller dømmes uten å selv være fysisk til stede, skriver VG.

Dette er tilfellet for Sandra Andersen Eira, som tidligere har vært etterlyst av Russland. Nå har en russisk domstol besluttet at hun også er pågrepet in absentia, altså i sitt fravær. Hun sitter dermed ikke i russisk fengsel.

VG har vært i kontakt med Eira tirsdag formiddag, men hun hadde selv ikke anledning til å kommentere saken.

Eira er tidligere fisker og sametingspolitiker. Hun har tidligere fortalt den samiske avisa Sagat at hun følte seg moralsk forpliktet til å hjelpe Ukraina.

Da Vladimir Putins hær gikk til fullskalakrig i februar i fjor, var hun blant de første utlendingene som meldte seg til tjeneste. Siden har hun kjempet mot russerne med ukrainske styrker.