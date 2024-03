- Dette gikk heldigvis veldig bra. Jeg har snakket med folk der i dag, og arbeidet går som planlagt, sier kommunikasjonsleder Gro Elden i prosjektet Ny vannforsyning Oslo, som tunnelen er en del av.

Hun forklarer at brannen oppsto i et batteri som forsyner en elektrisk anleggsmaskin med strøm. Dette kan tas av og på maskinen, og brannen fikk ingen betydning for arbeidet ellers.

- Vi er jo kjempeglad for at det gikk så fint. Vi har jevnlige øvelser, og brann- og redningsetaten er også jevnlig innom for å drille dem som jobber der, sier hun til NTB.

Ifølge operasjonsleder Gjermund Stokkli ble alle arbeiderne sjekket av helsepersonell etter brannen, og ingen av dem hadde fått i seg røyk. Elleve av de 24 gikk først i tilfluktsrom inni tunnelen før de kom seg helt ut.

Naboer i området ble bedt om å lukke vinduene, og brannvesenet sendte store styrker for å få kontroll over brannen. Den oppsto 150 meter inne i tunnelen, derfor var det et krevende slukkearbeid, ifølge brannvesenets innsatsleder Knut Halvorsen.

Så langt er det ikke sagt noe om mulig brannårsak, og saken skal etterforskes, sier Stokkli til NTB.