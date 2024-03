Den såkalte innkjøpssjefsindeksen (PMI) som ble lagt fram av det kinesiske statistikkbyrået søndag, ligger nå på 50,8, opp fra 49,1 i februar.

En PMI på over 50 er et tegn på økende aktivitet, mens under 50 antyder at aktiviteten er på vei ned.

Sist gang Kinas industri hadde en PMI over 50 var i september i fjor. Siden har det vært negativ i fem måneder på rad.

En undersøkelse gjort av Bloomberg viste en forventning om at indeksen kom til å havne over 50 i mars, om enn på mer beskjedne 50,1.

Søndagens oppdatering er godt nytt for myndighetene i Beijing, som har kjempet med å få fart på økonomien igjen etter at de strenge koronatiltakene ble opphevet sent i 2022. En vedvarende krise i boligsektoren, høy ungdomsledighet og negativt prispress er noen av hindringene de har støtt på. I tillegg har bremsene kommet på i verdensøkonomien, noe som svekker etterspørselen etter kinesiske produkter.