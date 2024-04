Det er snart to år siden Eldring, som til daglig er leder for samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet, fikk oppgaven med å lede arbeidet med å utrede EØS-avtalen.

Etter en intens innspurt skal rapporten overleveres til utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) torsdag kl. 11.

Utvalget vil komme med en rekke anbefalinger til regjeringen, sier Eldring – men hun vil ikke røpe noen detaljer før framleggelsen.

– Hva har overrasket deg mest i løpet av arbeidet?

– Det må være erkjennelsen av hvor store endringer det har vært i EU det siste tiåret. Og hvor dypt integrert Norge er i den europeiske unionen – uten å være medlem. Jeg er overrasket over den store bredden i samarbeidet, sier Eldring til NTB.

Håper på debatt

Hun håper den 384 sider lange utredningen vil puste enda mer liv i debatten om EU og EØS.

– Utvalget står samlet bak en sober og etterrettelig virkelighetsbeskrivelse. Den bør kunne danne et felles utgangspunkt, både for politikere og andre, mener hun.

– Det mye omtalte handlingsrommet i EØS-avtalen og reservasjonsretten er tydelige bestillinger i mandatet. Kommer dere med noen klare svar her?

– Det kommer en god del svar. Dette med handlingsrommet er et gjennomgående tema. Samtidig kommer vi med et perspektiv som er litt annerledes, sier Eldring.

– Forfeilet kritikk

– Regjeringen er blitt kritisert for at dere ikke fikk i oppgave å vurdere EØS-avtalen opp mot et EU-medlemskap. Har dette vært en svakhet?

– Jeg mener den kritikken har vært forfeilet. Det har vært ekstremt nyttig å se på erfaringene og utviklingen de siste årene når det gjelder EØS-samarbeidet. Det i seg selv må og bør utgjøre utgangspunktet for de diskusjonene og beslutningene som kan være nødvendige framover, sier Eldring.

Hun mener at det ville være feil å overlate spørsmålet om EØS kontra EU til utredere og eksperter.

– Dette er politiske prosesser. Det er ikke ekspertene som skal styre dette her. Men utredningen bør bli en viktig brikke i EU-debatten, slår hun fast.

Vet ikke nok

På spørsmål om folk vet nok om EØS, svarer Eldring et kontant «nei!».

– Kunnskapsnivået er for lavt i alle deler av befolkningen, slår hun fast.

– Men jeg skulle ønske at det ble mer snakk om politikken og mindre om teknikalitene, slik at folk kan delta i debattene uten å bli arrestert for å ikke kunne alle EØS-paragrafene. Folk må få lov til å mene noe om dette uten å bli belært.

Utredningen er den femte i rekken av EØS-utredninger. Den forrige kom i 2012.